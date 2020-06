Kanaalzwemmen kan vanaf deze week veilig: “Fietswrakken en houtkachel uit water gehaald” Peter Lanssens

10 juni 2020

Baantjeszwemmers zijn vanaf deze week op afgesproken tijdstippen welkom in een mooi stukje kanaal nabij het openluchtzwembad Abdijkaai. De stad Kortrijk investeerde 50.000 euro in het inrichten van de zwemzone. Om alles veilig te laten verlopen, ruimde de Kortrijkse Duikersclub afgelopen zaterdag de bodem. “We hebben meer bovengehaald dan verwacht”, zegt voorzitter Laurent Libeert. De duikers haalden enkele fietswrakken uit het water. Andere opmerkelijke vondsten: een houtkachel, het chassis van een brommer, palen, een glasplaat en blikjes. Zo’n dertig clubleden leidden alles in goeie banen. De stad Kortrijk zorgde voor een afvalcontainer. “We troffen ook heel veel zoetwatermosseltjes aan, maar die zijn niet eetbaar”, besluit Laurent Libeert. Tot slot nog een tip voor wie er gaat zwemmen: zwem niet tussen de lelies in het kanaal, want je kan in die planten verstrikt raken. Meer details over de zwemzone: klik hier. Inschrijven is verplicht en kan op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen.