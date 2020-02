Kanaalsluisje aan Leie sluit voor herstelling: “Fietsers en voetgangers kunnen niet meer over brugje” Peter Lanssens

26 februari 2020

17u10 0 Kortrijk Het historisch sluisje op het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat aan de Leie grenst, heeft een opknapbeurt nodig. De herstelling in opdracht van De Vlaamse Waterweg duurt van woensdag 4 maart tot en met vrijdag 3 april. Sluis 11 is tijdens die periode dicht, om de veiligheid te garanderen.

Voor de werken starten, wordt de sluis drooggelegd en wordt het overtollig slib weggenomen. Vier nieuwe sluisdeuren vervangen de oude, die hun tijd gehad hebben. De kapotte natuur- en bakstenen van het sluisje worden vervangen door nieuwe, om de stevigheid en pracht van het sluisje te verzekeren. De pleziervaart kan na de herstellingen weer vlot het kanaal op- en afvaren, via de sluis. Het kanaal te voet of met de fiets oversteken via het brugje over de sluis kan niet tijdens de werken. Het brugje vormt de verbinding tussen de Abdijkaai en het Albertpark. Fietsers en voetgangers kunnen een andere route via de Gentsesteenweg nemen. Ook het verderop gelegen brugje over de sluis tussen de Stasegemsesteenweg en Visserskaai, aan café de Lille, is een optie.