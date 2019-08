Kamping Kitsch: zelfde foto, één jaar later LBR

25 augustus 2019

12u47 1 Kortrijk Kamping Kitsch Club bracht 20.000 feestvierders naar Kortrijk. Vorig jaar legde onze fotograaf Benny, Isabelle en Sharon vast op de gevoelige plaat. Ook dit jaar kruiste het drietal toevallig het pad van Het Laatste Nieuws op Kamping Kitsch.

“Vrijdag zagen we ons plots blinken in Het Laatste Nieuws. De foto bij het artikel over de politie die strikte maatregelen neemt voor een veilig en sfeervol Kamping Kitsch. Die drie feestbeesten, dat zijn wij”, zegt het drietal. “Het is een jaarlijkse traditie geworden om naar hier te komen. Het is ondertussen de derde keer en we moeten toegeven dat we het vroeger beter vonden. Het campinggevoel is verdwenen en dat is een beetje jammer. Het is misschien ook een beetje te groot. Heel veel volk, groot terrein. We kunnen nu wel klagen, maar volgend jaar zijn we hier opnieuw”, lacht Sharon. “Het is gewoon te leuk om weg te blijven. Er kunnen hier advocaten, leerkrachten, boekhouders en noem maar op rondlopen en je weet het niet. Je kan je voluit amuseren en iedereen is hier gelijk.”