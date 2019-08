Kamping Kitsch Club strijkt neer op Lange Munte: “We doen er alles aan om overlast te beperken” Joyce Mesdag

20 augustus 2019

19u55 5 Kortrijk De negende editie Kamping Kitsch Club strijkt zaterdag neer op de Lange Munte. De nieuwe locatie is beter bereikbaar dan de vorige, site Evolis. Of er klachten komen, valt af te wachten, want d e buurt rond de Lange Munte kreeg amper enkele weken geleden nog metalfestival Alcatraz te verwerken. “Maar we doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken”, zegt persverantwoordelijke Yannicke Geerts.

Kortrijk wordt komende zaterdag opnieuw hét verzamelpunt bij uitstek voor liefhebbers van fluorescerende trainingspakken, nylonkousen met gaten, tijgervelletjes en veel te korte minirokjes. Na twee edities op Evolis trekt het festival Kamping Kitsch Club, de grootste verkleedpartij van het land, richting Lange Munte. “Een beslissing die we vooral genomen hebben in functie van een vlotte bereikbaarheid van ons festival”, zegt persverantwoordelijke Yannicke Geerts. Vorig jaar liep het verkeer flink vast ter hoogte van de rotonde Cowboy Henk. “Bij de Lange Munte zal de verkeersstroom normaal gezien pakken vlotter verlopen.”

Openbaar vervoer

Wie met de fiets naar het festival komt, wordt beloond. “Vlak naast de ingang van het festival komt een fietsenstalling. Voor groepen die samen een bus inleggen naar ons festival, voorzien we een drop-offzone, dus ook die mensen hoeven niet ver te stappen. Wie met de trein komt: er is een gratis pendelbus van aan het station. Wie met de auto afzakt, moet iets verder wandelen”, zegt Geerts. “Parkeren kan aan Kortrijk Xpo, dat is anderhalve kilometer verderop. Op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen te overtuigen met de fiets of het openbaar vervoer te komen.” Dat gekozen wordt voor de Lange Munte betekent zelfs goed nieuws voor het milieu, verzekert Geerts. “We hebben de krachten zoveel mogelijk gebundeld met festival Alcatraz, en delen een aantal zaken die we allebei nodig hadden voor de opbouw. Op die manier kunnen we in totaal 200 transporten besparen.”

Barbecue met buren

Goed nieuws voor het milieu, maar niet alle buren zien het festival graag op de Lange Munte neerstrijken. Met Kamping Kitsch Club hebben ze er daar nu een tweede groot festival bij in amper enkele weken tijd, en dat baart enkelen van hen wel zorgen. “Maar we doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. In de onmiddellijke omgeving worden straten afgesloten zodat onze bezoekers er niet kunnen parkeren. Bewoners kunnen er uiteraard wel nog door. Komende vrijdag houden we een barbecue voor alle buren, zodat we in een gemoedelijke sfeer kunnen vooruitblikken naar het feest, en eventueel de laatste bezorgdheden uit de wereld kunnen helpen.”

Het festival, waar je overigens niet binnen mag als je niet verkleed bent, telt ook dit jaar 9 podia. Kamping Kitsch Club Holland is een nieuw podium, daarop vind je alle artiesten uit Nederland. Zanger Rinus en zijn Romana zijn er opnieuw bij. Grote namen op de andere podia? Sash, Lasgo, De Romeo’s, Marina Wally, Marcel & Vicky, G Goran, K.I.A, Gunther D, Hot Marijke en Wendy Van Wanten komen alvast langs. Tickets zijn te koop via www.kampingkitschclub.be. De organisatie verwacht zo’n 25.000 feestvierders.