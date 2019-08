Kamping Kitsch aan Lange Munte: “De leukste tot nu toe” Laurie Bailliu

25 augustus 2019

14u16 0 Kortrijk Zo’n twintigduizend festivalgangers gooien zaterdag alle remmen los op een uitverkochte editie van Kamping Kitsch in Kortrijk. Onder een stralende zon kwamen onder andere Betty, Marina Wally, Sergio en De Romeo’s de boel op stelten zetten. Geen zware incidenten, wel twee meldingen van aanranding van de eerbaarheid

“Deze editie van Kamping Kitsch was de leukste tot nu toe”, zegt persverantwoordelijke Yannicke Geerts. “Het ging er opnieuw heel happy aan toe. Veel kleur, de sfeer onderling zat goed, de acts vielen in de smaak, het nieuwe terrein is mooi groot.. Het recept voor een geslaagde editie en dat was het ook. Op alles gebied was het in orde.” Het festival ontving 20.000 bezoekers. “Op donderdag waren we al uitverkocht. We zouden heel graag meer bezoekers ontvangen, maar er moet gekeken worden of dat mogelijk is op onze nieuwe terrein aan de Lange Munte. Samen met stad Kortrijk zullen we kijken of dat mogelijk is.”

Meldingen aanranding van de eerbaarheid

Alle remmen worden losgegooid op Kamping Kitsch en de bezoekers halen hun marginaalste alter-ego naar boven. “Er werd expres ingezet op veel politie en bewaking. We werken ook nauw samen met alle organisaties om het festival zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo was er ook strenge drugscontrole. We zijn daar als organisatie heel erg tegen en daarom zijn we er ook heel erg mee bezig. We doen er dan ook alles aan om op voorhand deze factoren te proberen uit te schakelen.”

Kamping Kitsch Club richtte een meldpunt in om klachten van handtastelijkheden zoals tijdens de vorige editie te vermijden. “Er werd in ons meldpunt één melding gemaakt van aanranding van de eerbaarheid. De politie werd erbij gehaald en hebben de klacht verder behandeld.” De eerste melding werd bij de organisatie gemaakt toen een man een dame in de billen kneep. Een tweede melding werd rechtstreeks bij de politiek gemaakt nadat een man probeerde een dame haar bovenkleding naar beneden te trekken.

Pornofilm

“We werden gespaard van erge incidenten. Van zware vechtpartijen hebben we geen melding gekregen. Enkele mensen hadden last van een zonneslag, maar die werden verder geholpen in de EHBO. Geen meldingen van van overmatig drankgebruik, dus dat is goed. Er werden ook voldoende schaduwplekken en gratis water voorzien.” Twee pornoacteurs werden door de politie op heterdaad betrapt toen ze een filmpje wilden maken in de backstage. “Daar distancieren we ons als organisatie volledig van. Dit vinden we helemaal niet kunnen. Het mag een grappig feestje worden en een borst mag al eens gezien worden, maar dit kan helemaal niet.”

Voor het eerst sloeg Kamping Kitsch haar tenten op aan de Lange Munte. “Dit gebeurde in een co-productie met Alcatraz. Zij deden de opbouw en wij nemen als het ware de afbraak voor onze rekening. Een goede zaak voor allebei. Hoe meer we kunnen samenwerken met andere organisaties, hoe liever”, zegt Yannicke. Auto’s moesten geparkeerd worden op de parking van de Xpo. Dat betekent dat de bezoekers er nog een pittige wandeling, van ongeveer 2 kilometer, te voet moesten afleggen voor ze aan het festivalterrein waren. Bij velen ging het gepaard met wat puffen en blazen. De hete zon maakte het er niet beter op. “De automobilisten willen we zeker niet straffen, maar de mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets willen we wel belonen. Er reden onder andere pendelbussen van en naar het station.”

Overlast

Buurtbewoners maakten zich zorgen over (geluids)overlast met de komst van Kamping Kitsch. “Naar ons weten zijn er geen klachten binnengelopen. Op donderdag hadden we een buurtmoment en op vrijdag organiseerden we een buurtbarbecue. We gingen heel open en op een eerlijke manier in dialoog. Alles is ook gebeurd in overleg met de stad.” Waarschuwingsborden, mobiele toiletten en vuilnisbakken werden langs het traject van de geplaatst. Opritten werden op sommige plaatsen afgesloten met herassen met zwarte doeken. “We hebben geprobeerd om het voor de buurt zo goed mogelijk in te richten.”