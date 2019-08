Kamping Kids is een succes! LBR

25 augustus 2019

00u20 0 Kortrijk Enkele bewoners van Elfde-Julilaan in Kortrijk hebben zaterdag hun alternatief voor ‘Kamping Kitsch’ georganiseerd. Het werd een kleine camping voor kinderen in de straat. “Meer volk dan verwacht”, zegt initiatiefneemster An Terrie.

Het begon op een barbecue met enkele buren. De mannen gingen naar Alcatraz, de vrouwen wilden naar Kamping Kitsch en de kinderen werden beloofd om te kamperen in de straat. Kamping Kids werd geboren. Een tent werd geplaats op een stuk grond ter hoogte van de Deken Degryselaan.

“Het is op een positieve manier uit de hand gelopen. Het is een echt straatgebeuren geworden,” zegt initiatiefneemster An Terrie. “Het is hier een beetje een komen gaan, maar er is meer volk dan verwacht. Er zijn een 20-tal volwassenen en evenveel kinderen. Het is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan hebben we wel meer ruimte nodig. Er staan hier verschillende tenten, een caravan, een zwembad, fonteintjes… Het staat hier eigenlijk goed vol. We hebben zelfs geen bar, dus mensen moeten wat eigen drank meenemen. Vanavond barbecueën we nog“, lacht An.

“Zonder oppas en met kinderen ergens naartoe gaan, dat klinkt goed natuurlijk. Veel mensen toonden interesse in ons Kamping Kid, maar we hebben hen op het hart moeten drukken dat dit voor ons niet haalbaar is en dus enkel voor buurtbewoners was. Kamping Kid zou zeker aanslaan op een grotere locatie, daar ben ik wel zeker van.”