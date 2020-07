Kamp Waes deelnemers Aaron en Matthieu bereiken top ‘gevaarlijkste berg van Europa’ Joyce Mesdag

12 juli 2020

15u02 0 Kortrijk Het is hen gelukt: Kortrijkzaan Aaron Vanneste (31) en Bredenaar Matthieu Bonne (25), gekend van het programma Kamp Waes, hebben de 3.970 meter hoge Eiger in Zwitserland beklommen. De berg, waar al tal van ervaren alpinisten het leven lieten, staat bekend als de gevaarlijkste berg van Europa.

Ze bereikten zaterdagmorgen de top. Evident was het niet, want ze hadden tijdens proefklimmen al last van hoogteziekte. “Onvergetelijke uitzichten, afgronden die doen duizelen en angsten die met niets anders te vergelijken zijn”, zegt Aaron op zijn facebookpagina. “Een icoon beklimmen, met vallen en opstaan. Door elkaar te steunen en te ondersteunen. Ik heb angsten gekend die ik niet voor mogelijk hield. Geen idee of ik ooit nog zoiets durf.”

“Dit was de meest veelzijdige berg die ik ooit al bedwong”, zegt Matthieu op zijn pagina. “Alles wat ik ooit al geleerd heb in de bergen, heb ik hier moeten toepassen. De ontlading op de top van de Eiger, die samen met de Mont Blanc en Matterhorn tot de 3 monumenten van de Alpen behoort, was dan ook echt groot. Dat ik de The Alpine Big Three heb bereikt is waanzinnig. Bedankt Aaron, maatje, om dit avontuur met me te delen. Het was me een genoegen.”