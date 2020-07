Kamagurka en Herr Seele exposeren in historische Patria: “Een kruisbestuiving tussen kunst en vastgoed” Christophe Maertens

06 juli 2020

08u37 1 Kortrijk Nog tot 30 augustus is in het historische Patriapand aan de Grote Markt in Kortrijk werk te bezichtigen van Kamagurka en Herr Seele. “De tentoonstelling staat in het teken van het bijna veertigjarige bestaan van Cowboy Henk.”



Vastgoedkantoor Engel&Völkers, wereldwijd goed voor een omzet van 819 miljoen euro en al meer dan veertig jaar actief op de residentiële markt, nam enkele maanden geleden zijn intrek in het historische pand Patria aan de Grote Markt in Kortrijk. In samenwerking met Galerie Depypere wordt in het huis een eerste tentoonstelling op poten gezet. “Omdat we hier de ruimte hebben, vonden we het een goed idee om die te gebruiken voor andere doeleinden, zoals tentoonstellingen. Dat kan een mooie kruisbestuiving met zich meebrengen”, zegt Gilles Bonvin van Engel&Völkers. “Met Kamagurka en Herr Seele halen we meteen twee grote namen in huis, waar we erg blij mee zijn.”

De werken van de twee kunstenaars zijn te bezichtigen en worden te koop aangeboden tijdens de bezoekuren en dat tot en met 30 augustus in het Patria op de Grote Markt 19A in Kortrijk.