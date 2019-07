K-Totem vanaf nu aan station en elke drie maanden in nieuw kleedje Alexander Haezebrouck

12 juli 2019

18u20 9 Kortrijk De zogenaamde K-totem die sinds 2017 aan de kluifrotonde staat, is verhuisd naar de voorkant van het station in Kortrijk. De K-Totem is een dimensionale sculptuur in de vorm van een K. “Om de drie maanden mag een andere illustrator of grafisch ontwerper de K-Totem in een nieuw jasje steken”, zegt Lisa Declercq van designregio Kortrijk.

De eerste die de K-Totem mocht aankleden op zijn nieuwe plek is grafisch ontwerper Reinder Van Wonterghem (29) die een eigen bureau heeft met FORT 07. “Wij hebben een ontwerp gemaakt met gekleurde bollen op een witte achtergrond”, vertelt Reinert. “Het idee erachter is dat Kortrijk één grote glazen bol is. De gekleurde bollen in die glazen bol stellen de veelzijdigheid voor van de creatievelingen in Kortrijk.” Het ontwerp van Reinert zal drie maanden te zien zijn, daarna komt een nieuw ontwerp. “We hebben al heel veel aanvragen binnen gekregen en elk zot idee is welkom”, klinkt het bij designregio Kortrijk. “Als mensen de stad binnenkomen vanuit het station is dit het eerste wat ze te zien krijgen. In het ideale scenario moet dit hetzelfde effect hebben als de witte en rode letters aan het station in Amsterdam die I Amsterdam zeggen. Iedereen neemt daar een selfie, hopelijk nemen toeristen binnenkort ook selfies met onze K-totem.”