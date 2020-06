K promoot mondmaskers met stunt: “Wie mondkapje draagt in ons winkelcentrum, kan tot 250 euro aankopen terugbetaald krijgen” Peter Lanssens

30 juni 2020

06u47 38 Kortrijk Het management van K promoot met een opmerkelijke campagne het dragen van mondmaskers in het winkelcentrum. Wie op een zaterdag een mondkapje draagt, kan tot maximum 250 euro van zijn aankopen terugbetaald krijgen. En wie de social distancing in de horecazaken in K respecteert, maakt op zaterdagen kans op een #iktrakteer cheque. Waarbij K een rondje geeft. “We grijpen in. Want nu respecteert het gros van de bezoekers de coronamaatregelen niet meer, het is een triestig schouwspel”, zegt K-shoppingmanager Dominique Desmeytere.

Dominique Desmeytere werd zaterdag tijdens het koopjesweekend #KortrijkKorting door een onaangenaam gevoel overvallen in winkelcentrum K. Omdat een meerderheid van de shoppers geen mondmasker droeg en de social distancing niet respecteerde. “Corona blijkt voor velen tot het collectief geheugen te behoren”, zegt de K-shoppingmanager. “Nog weinigen zijn zich bewust van de risico’s en de gevolgen van dit uiterst gevaarlijke virus. Dat in een mum van tijd weer de kop kan opsteken. Zo’n situaties boezemen ons angst in.”

We willen in K niet mee de motor zijn van een tweede uitbraak. We hebben het gevoel dat zorgverleners zo in hun gezicht worden uitgelachen. Dominique Desmeytere

“We willen in K niet mee de motor zijn van een tweede uitbraak. We hebben het gevoel dat zorgverleners zo in hun gezicht worden uitgelachen. Omdat informeren en sensibiliseren blijkbaar niet genoeg is, gooien we het nu over een andere boeg. Vanaf zaterdag 4 juli en dat minstens de hele zomer lang gaan we iedereen motiveren om de veiligheidsconsignes te volgen en meer bepaald het dragen van een mondmasker te stimuleren. De aanwezige stewards zullen over een extra lading mondmaskers beschikken. Maar we roepen vooral iedereen op om zijn of haar eigen mondmasker te dragen. We bekijken verder om leveranciers of producenten van mondmaskers een plaatsje te geven in K. Om er hun diverse types mondmaskers te verkopen. Verder voorzien: extra dispensers met handgels en het inzetten van animatoren om mensen op de social distancing te wijzen.”

Camerasysteem

Er is ook een sensibiliseringsactie, waar leuke prijzen aan verbonden worden. “Wie op een zaterdag plichtsbewust zijn of haar mondmasker draagt, maakt kans om de aankopen van die dag terugbetaald te krijgen met een maximum tot 250 euro”, vervolgt Dominique Desmeytere. “Hoe we kiezen? We pikken mensen aan de hand van ons camerasysteem, waar we de bezoekersflow mee monitoren, uit. Die een voorbeeld zijn voor anderen. We verrassen zo elke zaterdag iemand, een koppel of een gezin met een aankoopbon. Een krachtig signaal voor wie het goed doet en wel respect heeft voor de medemens. Mensen die de social distancing in de horecazaken van K respecteren, maken bovendien kans op een #iktrakteer cheque. Waarbij zij een rondje krijgen. Als bedanking voor hun respectvolle houding tegenover de mensen van de horeca. Die het in deze tijden van corona niet makkelijk hebben om hun job correct uit te voeren.”

We maken samen met al onze handelaars en al onze klanten een veilige hub van K. Waar je met een gerust gevoel komt shoppen. Zonder dat je je extra zorgen hoeft te maken over het mogelijke risico om besmet te worden. Dominique Desmeytere

“Kortom: we maken samen met al onze handelaars en al onze klanten een veilige hub van K. Waar je met een gerust gevoel komt shoppen. Zonder dat je je extra zorgen hoeft te maken over het mogelijke risico om besmet te worden. Zo dragen we ons steentje bij tot het beschermen van onszelf, onze klanten en vooral de mensen van de zorg. Want een tweede THX-actie hoeft echt niet meer.”

THX-actie

De eerste THX-actie, K schenkt alle 3.872 werknemers van het ziekenhuis AZ Groeninge een bon van 25 euro om te shoppen in het winkelcentrum, start op woensdag 1 juli. Per THX-bon voor de zorg die in lederwarenwinkel Crinkles wordt gespendeerd, legt Crinkles er nog eens 25 euro bovenop. Het management van K kreeg de voorbije dagen kritiek dat het de zorgverleners in de woonzorgcentra vergeet te belonen. Maar dat klopt niet. “We bereiden ook voor die mensen iets voor. Binnenkort leggen we uit wat we van plan zijn”, besluit Dominique.

Tot slot: wie K in Kortrijk vanaf juli bezoekt, zal er heel wat nieuwe decoratie ontdekken. Er waait dus duidelijk een nieuwe wind door het winkelcentrum, nu Dominique Desmeytere er terug van weggeweest is. Volgende uitdaging: de vrij grote leegstand in K aanpakken. Dat plan is momenteel in volle voorbereiding.