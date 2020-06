K in Kortrijk schenkt alle werknemers AZ Groeninge cadeaubon van 25 euro Alexander Haezebrouck

23 juni 2020

15u52 0 Kortrijk Alle medewerkers van het AZ Groeninge krijgen een bon ter waarde van 25 euro om te shoppen in K in Kortrijk. “Zij hebben al die tijd in de vuurlinie gestaan, om hen te bedankten schenken we alle 3.872 werknemers deze ‘THX-bon voor de zorg’”, zegt Dominique Desmyttere van K in Kortrijk. In totaal gaat het om zo’n 95.000 euro.

“Ze hebben ongelooflijk zware weken achter de rug en daarom wil de eigenaar van K in Kortrijk hen deze cadeaubon schenken”, zegt Dominique Desmyttere van K in Kortrijk. “Alle 3.872 werknemers zullen deze bon krijgen die ze op vertoon van hun personeels- en identiteitskaart aan de balie in de K kunnen omruilen voor een shoppingkaart ter waarde van 25 euro. Uiteraard doen we dit ook om de handelaars in de K te ondersteunen.” Per THX-bon voor de zorg die in de lederwarenwinkel Crinkles wordt gespendeerd, legt Crinkles daar nog eens 25 euro bovenop. “We zijn heel erg dankbaar voor dit mooie gebaar”, zegt algemeen directeur van AZ Groeninge Inge Buyse. “Het zijn inderdaad erg hectische weken geweest. Tegelijkertijd was de aandacht van de buitenwereld voor ons werk nooit zo groot en we zijn iedereen erg dankbaar die ons gesteund hebben met tal van giften en activiteiten zoals nu ook deze bon. We zullen ze goed spenderen en onze dankbaarheid aan de handelaars op onze beurt tonen.” Ook burgemeester Van Quickenborne is blij met de bon voor de werknemers van AZ Groeninge maar was ook voorzichtig. “Ik denk en vrees dat we nog zware tijden tegemoet gaan”, zei Van Quickenborne. “Zeker als je de berichten van in het buitenland leest waar het virus opnieuw toeslaat. Maar ook dan zullen we zoals bij de eerste golf opnieuw kunnen rekenen op jullie ongelooflijke professionaliteit.”