K in Kortrijk krijgt in één klap 9 nieuwe zaken Joyce Mesdag

18 augustus 2020

17u34 0 Kortrijk K in Kortrijk verwelkomt de komende weken negen nieuwe zaken. Er komt onder meer een shop met Disneyartikelen, een vestiging van Riverdale en Dropdayz, en een tweede Crinkles.

“Publiekstrekker wordt onder meer de Kameleonshop”, zegt Dominique Desmeytere, manager bij K in Kortrijk. “Je vindt er onder meer een ruim aanbod van allerhande Disneyartikels en -accessoires. Je moet al langer dan een uur rijden om elders een dergelijk Disneyaanbod te vinden. In de shop is ook een Smurfencorner aanwezig, net als een M&M’s-corner.”

Er komt ook een conceptstore van BMW en MINI, waar je vanaf september de Mini Electric zal kunnen bekijken. “Naast dat pand komt de Smile Safari van Hannes Coudenys, een belevingsruimte die Instagramminnend Vlaanderen zeker niet onberoerd zal laten. Even een voorproefje? Surf naar smilesafari.be.”

Aan de andere kant van K opent Ergodome uit Kortrijk een showroom met innovatieve producten rond seating, kantoor en slaapcomfort. Binnenkort starten ook de werken voor de pop-upstore van lederwaren Crinkles, die al een vestiging heeft in K. In de Sionstraat komt een vestiging van Riverdale, met binnenhuisdecoratie en woonaccessoires. Op de eerste verdieping opent een vestiging van conceptstore New Bamboocomfort.

“Daarnaast opent Dropdayz er ook een vestiging. Inderdaad, de shop die eerder al aanwezig was in de Sionstraat en waarvoor mensen urenlang in de rij stonden om de exclusieve collectie van Kanye West te kunnen bemachtigen. Voor de liefhebbers, bekijk dropdayz.be. Ten slotte zullen wij in het najaar de exclusieve tentoonstelling van de Spiekpietjes kunnen verwelkomen. Het zeer succesvolle event voor de allerkleinsten verhuist van Fort Napoleon naar K in Kortrijk. Echt, een uniek gebeuren voor de hele familie dat wij met open armen ontvangen.”

“We zijn echt trots om zoveel nieuwe zaken te kunnen verwelkomen”, zegt Desmeytere, die beseft dat de leegstand in K daarmee niet opgelost is. “We zijn er ons echter van bewust dat dit het onderliggende structurele probleem niet oplost en dat er nog heel veel werk aan de winkel is, maar we hebben samen met tal van lokale, West-Vlaamse ondernemers de handdoek opgenomen om het tij te keren.”