K in Kortrijk kiest voor kantoorruimte: voormalige Standaard Boekhandel biedt plaats aan 35 werknemers Joyce Mesdag

07 juli 2020

19u57 0 Kortrijk Er komt een kantorenproject in K in Kortrijk. Het voormalige pand van de Standaard Boekhandel op de tweede verdieping en de leegstaande gelijkvloerse winkelpanden in de Sionstraat worden omgevormd tot kantoorruimtes. Architectenbureau Five AM tekent projecten uit op maat van de bedrijven die zich aanmelden.

Er is al langer sprake van dat er kantoren zouden komen in enkele leegstaande panden in K. Nu is dus eindelijk beslist welke panden in aanmerking komen: de gelijkvloerse panden in de Sionstraat (op de rechterkant als je van de Lange Steenstraat komt), waar onder meer Butch Tailors gevestigd was, en het pand van de Standaard Boekhandel binnen in K, op de tweede verdieping. Het gaat respectievelijk om een beschikbare ruimte van 1600m² en 500m².

“Bedrijven die interesse hebben, mogen zich melden”, zegt Dominique Desmeytere van K. “Architectenbureau Five AM zal op maat van de bedrijven die zich melden, de kantoorprojecten uittekenen. Dat mag één bedrijf zijn die de hele oppervlakte inpalmt, of meerdere bedrijven die elk maar een deeltje van de oppervlakte nodig hebben. In een simulatie werden 36 kantoorplaatsen voorzien in de Standaard Boekhandel. Op het gelijkvloers in de Sionstraat is uiteraard plaats voor een veelvoud daarvan.”

“Het is een ideale manier om leegstand in onze stad weg te werken”, zegt schepen Wout Maddens. “We doen met ons bestuur heel veel moeite om het kernwinkelgebied te versterken. Kantoren werden lange tijd uit de stad weggetrokken om plaats te maken voor winkels. Nu de retail onder druk staat, is het tijd voor de omgekeerde beweging. Bedrijfsruimte is een goed alternatief bij leegstand.”

“Shopping centra pur sang zijn niet meer van deze tijd”, zegt Desmeytere. “Mensen hebben een heel shopping centrum bij de hand met hun smartphone. Je moet als shopping centrum meerwaarde creëren. Dat kan door ‘leisure’ aan te bieden: een fitnesscentrum bijvoorbeeld, een speelplaneet, enz. Of door diensten een plek te geven. Er was al leegstand in K, en de gevolgen van corona gaan we op dat vlak misschien ook nog voelen. Daarop wachten we niet, we schieten nu al in actie.”

De initiatiefnemers mikken vooral op bedrijven die Hangar K ontgroeid zijn, en die naar een ruimere werkplek op zoek zijn. “Het is een interessante locatie”, zegt Desmeytere. “De kantoren zijn immers gelegen in de directe nabijheid van de ruime ondergrondse parking van K in Kortrijk (1.500 plaatsen) of zijn vlot toegankelijk voor wie zich met de fiets verplaatst (de overdekte fietsenparking ligt amper op een paar tiental meter). Maar ook wie met het openbaar vervoer komt, is amper tien minuten stappen verwijderd van de gloednieuwe kantoren. Het wordt dus een gloednieuwe kantorenhub met alle mogelijke technische hoogstandjes die, op alle manieren, erg vlot toegankelijk is.”