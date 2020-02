JuuNoo, Smart Solutions, Dupont en Nestor halen finale West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar Peter Lanssens

17 februari 2020

12u29 4 Kortrijk De vier finalisten van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar, die wedstrijd is een initiatief van de provinciale JCI-afdelingen, zijn bekend. Gaan naar de finale: Chris Van de Voorde van modulaire wandsystemen JuuNoo in Kortrijk, Frederick Verhelst van outsourcingsbedrijf Smart Solutions met maatschappelijke zetel in Roeselare, Sarah Dupont van Dupont’s Kookboetiek in Zwevegem en Nicolas Moerman van Nestor. Dat is een uitzendkantoor voor 50-plussers en gepensioneerden met kantoren in Sint-Martens-Latem, Antwerpen en Brussel.

De vier finalisten werden uit tien kandidaturen gekozen, door een professionele jury en in samenspraak met consultancykantoor Vandelanotte uit Kortrijk. De finalisten worden nu aan de hand van tal van criteria beoordeeld zoals individu, gemeenschap, internationalisme en business. De West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar wordt op donderdag 2 april bekendgemaakt, in het nieuwe bedrijfsgebouw van specialist in slimme energiemonitoren Smappee, in het bedrijvenpark Evolis in Harelbeke. De uiteindelijke winnaar stoomt dan door naar de finale van Vlaams Jonge Ondernemer van het jaar, op 20 mei in Leuven. JCI is een internationale organisatie van jonge ondernemende mensen. Er zijn 400 JCI-leden in West-Vlaanderen. JCI zet graag de sterkste West-Vlaamse ondernemers in de schijnwerpers en helpt hen bij het uitbouwen van hun business.