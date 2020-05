Jubileumeditie Volksfeesten schuift op naar 2021 Peter Lanssens

29 mei 2020

11u35 0 Kortrijk De op zaterdag 18 juli geplande 40ste editie van de Volksfeesten is geschrapt. De ‘Provence van Kortrijk’ was klaar om zichzelf te overtreffen met optredens van Stef & Fré, Frans Bauer, Jellie Pallettie, Get Ready en Dynamite. Maar ook hier gooit de coronacrisis finaal roet in het eten.

“We zijn lang blijven hopen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Duprez. “Maar zeven weken voor ons volksfeest weten we nog steeds niet of we de feesten kunnen en/of mogen organiseren. En indien zo, welke maatregelen er dan gerespecteerd moeten worden. Kooigemplaats laat geen massale opkomst toe. Omdat gezondheid primeert, beslissen we om te annuleren. Het vele voorbereidende werk gaat wel niet verloren. We brengen volgend jaar, op 17 juli 2021, een nog verbeterde versie. Enkele artiesten zegden reeds toe”, aldus Jean-Pierre Duprez.