Jubilerende minigolf op Overleie klaar voor zomer: “Elk jaar ruim 5.000 bezoekers” Peter Lanssens

22 juni 2020

11u45 4 Kortrijk De minigolf in het Astridpark op Overleie bestaat 50 jaar. Een jubileumfeest kan niet, maar vanaf deze week kan je er wel een balletje slaan. “De cijfers bewijzen dat veel inwoners van minigolf houden. Het terrein lokt elk seizoen meer dan 5.000 bezoekers”, zegt schepen Ruth Vandenberghe. “Ook nu verwachten we heel wat volk. Veel Kortrijkzanen brengen de zomer in eigen stad door.”

De minigolf is aangepast aan tijden van corona. Reserveren is verplicht. Je speelt met maximum vijf personen tegelijk en je neemt een tijdslot tussen 14 en 19 uur. Er zal op die manier telkens één baan vrij zijn tussen de groepjes, zodat de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. “We vragen bezoekers om zoveel mogelijk gepast te betalen”, zegt schepen van Vrijwilligers Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Indien dat niet lukt, zorgen we ervoor dat het geld ontsmet wordt. De begeleiders op de minigolf dragen een mondmasker en handschoenen en hebben handgel bij. Houten scorebordjes zijn voor aluminium exemplaren ingeruild die makkelijk ontsmet kunnen worden. Hou genoeg afstand met andere groepjes. Golfstokken en balletjes worden na het spelen telkens ontsmet. Dank aan de vijf begeleiders, die vrijwillig de organisatie regelen.”

Achttien banen

Volwassenen betalen 3 euro voor een spelletje. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 1 euro. Minigolf Overleie is tot en met augustus elke dag open van 14 tot 19 uur, ook op brug- en feestdagen. Het seizoen loopt daarna tot 27 september verder, maar die maand is het terrein enkel in het weekend open. De achttien banen liggen in het Astridpark aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Reserveren? Dat kan via www.kortrijk.be/wijkteams, elke werkdag tussen 9 en 12 uur in wijkcentrum Overleie of tel. 056/27.73.80.