Jouw handelszaak is verplicht dicht? Lanceer een virtuele wandeling door je winkel: “Om zo tóch klanten te werven” Peter Lanssens

02 april 2020

09u47 0 Kortrijk Veel handelszaken zijn dicht in coronatijden. Om ze toch te blijven promoten, kan je als handelaar nu een virtuele wandeling door je winkel lanceren. De firma VERkijker uit Kuurne biedt de opmaak van zo’n virtuele tours volledig gratis aan. “Door deze virtuele wandelingen aan sociale media te koppelen, krijgen deze handelszaken misschien zelfs nieuwe bezoekers. Die na de crisis bovendien nieuwe klanten kunnen worden”, zegt Kortrijkzane Manon Carpentier, van VERkijker.

VERkijker, het bedrijf van Manon Carpentier (31), is met commerciële virtuele tours en drone beelden voornamelijk op de vastgoedmarkt gericht. Die markt ligt nu volledig stil, door de coronacrisis. Om niet bij de pakken te blijven zitten, maakt VERkijker nu virtuele wandelingen voor handelaars. Van wie de winkel verplicht dicht is. “We doen dat kosteloos”, vertelt Manon Carpentier. “En we helpen de handelaars verder door ook een virtuele zoektocht vol leuke opdrachten en eventueel een quiz aan de virtuele wandeling te koppelen.”

Leuke prijzen en waardebonnen

“Om mensen die een virtuele tour door een handelszaak doen, ook de kans te geven om leuke prijzen of waardebonnen te winnen. Die prijzen worden door handelaars, die een beroep op VERkijker doen, gedoneerd. Verder heel interessant: je kan de virtuele wandeling aan je webshop koppelen.” Alle uitleg, ook voor handelaars, staat op www.verkijker.eu. Je kan ook de Facebookpagina van het bedrijf VERkijker bezoeken.

VERkijker is een dochterfirma van Optiview.be, dat technische rapporteringen en 3D-scans maakt voor de vastgoed en bouw. Optiview wordt beheerd door Jonathan Deknudt, de echtgenoot van Manon Carpentier. Leuk weetje voor de Kortrijkzanen nog: Manon is de dochter van Laurence Corneille, de waardin van de populaire bruine kroeg ’t Fonteintje aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk.