Jos (74) organiseert nog ultieme vlucht vanuit Tenerife voor gestrande Belgen: “We laten niemand in de steek.” LSI

04 mei 2020

17u16

Bron: LSI 3 Kortrijk Voor Belgen die ondanks vier eerdere repatriëringsvluchten nog altijd in Tenerife zijn achtergebleven, heeft Kortrijkzaan Jos Buyck (74) komende vrijdag een ultieme vlucht georganiseerd. In samenwerking met Luxaviation uit Wevelgem stijgt een Poolse Boeijing op die nog maximaal 170 reizigers naar België terugbrengt. “We laten niemand in de steek”, beloofde Jos halfweg april toen hij zo’n 300 gestrande Belgen in Tenerife verzamelde en bij de overheid aandrong op repatriëringsvluchten.

Jos hekelde halfweg het gebrek aan communicatie en medewerking bij het ministerie van buitenlandse zaken, dat doof leek te blijven voor de vraag naar extra repatriëringsvluchten vanuit Tenerife. Uiteindelijk kwamen er toch nog 4 extra vluchten. Jos en zijn echtgenote keerden met 1 van die 4 repatriëringsvluchten naar België terug. Maar niettegenstaande het feit dat hij veilig en wel in België zit, blijft hij begaan met het lot van de Belgen die nog altijd in Tenerife achterblijven. “Samen met William, die zich ook al de hele tijd inzet, stelde ik vast dat er toch nog altijd een behoorlijk aantal Belgen in Tenerife vastzitten”, aldus Jos. “Daarom organiseerden we nog een ultieme vlucht. Een bijna onmogelijke klus omdat geen enkele Belgische luchtvaartmaatschappij één van hun vliegtuigen ter beschikking wou stellen tegen een betaalbare prijs. Maar ‘niet gaan’ staat niet in mijn woordenboek. Ik vond de schrijnende berichten van hopeloze Belgen die mij contacteerden te belangrijk. Samen met Luxaviation bundelde ik de krachten en slaagde er in een Poolse 737-800 vrijdagochtend vanuit Warschau of Krakau te laten opstijgen richting Tenerife Sur. Tegen de middag zal het vliegtuig terugkeren met een tussenstop in Brussels Airport.”

Al 98 betaald

Op dit ogenblik zijn er al 162 mensen die gereserveerd hebben, waarvan er 98 al de kostprijs van 595 € betaald hebben. Enkel de passagiers die betaald hebben, zijn effectief ingeschreven. Er kunnen maximum 170 passagiers meereizen. Zijn er minstens 150 reizigers, dan daalt de kostprijs met 100 euro per persoon. Reizigers met een grote hond kunnen door een gebrek aan verwarmde bagageruimte hun huisdieren niet meenemen. “Hopelijk is de repatriëringsvlucht één van de mooiste geschenken voor moederdag”, bedenkt Jos zich. “Dát is mijn grootste drijfveer en voldoening in die hele onderneming. Eenmaal die hele coronacrisis voorbij, plan ik in Tenerife eens een grote reünie voor iedereen die de voorbije weken is gerepatrieerd.”