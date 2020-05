Jos (74) haalt gestrande Belgen met privécharter terug uit Tenerife: “Wordt voor hen een mooie Hemelvaartsdag” LSI

20 mei 2020

15u05

Bron: LSI 1 Kortrijk Voor de tweede keer in enkele weken tijd zal Kortrijkzaan Jos Buyck (74) donderdag samen met Luxaviation uit Wevelgem voor een privécharter zorgen om gestrande Belgen vanuit de Canarische eilanden naar België terug te brengen. Op 8 mei keerden al 173 Belgen op een gelijkaardige manier terug. De teller staat voorlopig op 90 maar geïnteresseerden kunnen nog tot donderdagochtend opstappen.

Halfweg april verzamelde Jos Buyck zo’n 300 gestrande Belgen in Tenerife die er bij de overheid op aandrongen repatriëringsvluchten te organiseren.Uiteindelijk volgden er inderdaad 4 officiële vluchten door Buitenlandse Zaken. Jos en zijn echtgenote keerden met 1 van die vluchten naar België terug. Maar niettegenstaande het feit dat hij veilig en wel in België zat, bleef hij begaan met het lot van de Belgen die nog altijd in Tenerife achterbleven. Hij slaagde er in een repatriëringsvlucht met een privécharter te organiseren. Samen met Luxaviation bundelde hij de krachten en slaagde er in een Poolse Boeing 737-800 vanuit Warschau of Krakau te laten opstijgen richting Tenerife Sur en terug naar Zaventem.” 173 Belgen keerden op die manier op 8 mei terug. “Ik dacht dat het bij deze eenmalige actie zou blijven”, aldus Jos. “Maar na die vlucht bleek dat nog tal van Belgen moedeloos en soms hopeloos achtergebleven waren, niet enkel in Tenerife maar ook op de andere Canarische eilanden. Eens te meer moest ik soms schrijnende verhalen lezen of horen en heb ik besloten toch nog een allerlaatste repatriëringsvlucht te organiseren. Ik ben daarbij Dominiek Deman van Luxaviation eeuwig dankbaar dat hij onmiddellijk akkoord gegaan is om mee te stappen in dit tweede avontuur.”

Op donderdag 21 mei zal een Boeing nog een repatriëringsvlucht uitvoeren. “Dat wordt voor de passagiers een heerlijke Hemelvaartsdag”, aldus nog Jos. “Nochtans zullen er nog steeds achterblijvers zijn op sommige eilanden. De kostprijs voor een tussenlanding in Lanzarote of Fuerteventura zou de prijs onverantwoord opdrijven. Iedereen die vanuit andere eilanden met deze vlucht wou terugkeren moest zelf op Tenerife proberen te geraken. Dat bleek voor tientallen mensen onoverkomelijk. Het is voor meestal bejaarde koppels niet evident om op eigen houtje van het ene Canarische eiland naar het andere te reizen.”

Tweede vlucht

Jos betreurt dat een privé-initiatief nodig is. “Door de onwil van Buitenlandse Zaken om hun onderdanen in deze bijzondere coronatijden bij te staan”, aldus nog Jos. “Die tweede vlucht wordt voor mij een positieve afsluiter van een mooi, maar echt fysiek en mentaal belastend avontuur. Ik hou er een ongelofelijk goed gevoel aan over dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen om een niet onbelangrijk aantal medeburgers gelukkig te maken. Ik hoop donderdag in Zaventem samen met Dominiek van Luxaviation de gelukkige landgenoten te mogen verwelkomen.”

In principe zal de vlucht ENT522 opstijgen omstreeks 12 uur en de landing in Brussel wordt verwacht rond 17.30 uur.