Jos (74) en minstens 287 gestrande Belgen op Tenerife voelen zich in de steek gelaten door overheid: “Wij horen niets over repatriëring” LSI

16 april 2020

12u30

Bron: LSI 16 Kortrijk Op het Spaanse eiland Tenerife zitten tot op vandaag minstens 287 Belgen vast. Ze kunnen niet naar huis terugkeren door het coronavirus. Kortrijkzaan Jos Buyck (74) is één van hen en doet verwoede pogingen om hen te verzamelen en een oplossing te zoeken. “Van de repatriëringsvluchten hoorden wij niets”, klinkt het ontgoocheld in de Belgische overheid.

Jos Buyck en zijn echtgenote Nic Callens verblijven al sinds januari op Tenerife. Door het coronavirus raken zij niet terug naar België. Maar ze zijn niet alleen. “Via Facebook lanceerde ik samen met William Goemaere een oproep naar gestrande Belgen in Tenerife”, vertelt Jos. “De respons was overweldigend. De teller staat nu al op 287. De meesten zijn tussen 65 en 92 jaar oud. Ze probeerden één voor één al op verschillende manieren thuis te geraken, tevergeefs. Sommigen boekten al tot twee keer toe een vliegtuigticket maar zagen die uiteindelijk geannuleerd. Van de repatriëringsvluchten hoorden we niets. We voelen ons in de steek gelaten door de Belgische overheid.” Jos pende zijn grieven neer in een brief naar minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin, maar na drie dagen ontving hij nog geen reactie.

Jos en William verzamelden ondertussen de reacties van maar liefst 287 gestrande Belgen op Tenerife, een monnikenwerkje waar zelfs nachtwerk aan te pas kwam. “Ondertussen ontving ik een offerte van een Antwerpse firma die een privécharter kan aanbieden”, aldus Jos. “Een vliegtuig van 297 plaatsen zou ingezet kunnen worden maar nu is het dus afwachten of de prijszetting voor iedereen ok is. Een Wevelgemse firma bood zich ondertussen ook aan.”

Jos vindt dat de Belgische overheid tekort schiet. “Er zijn reizigers die in België dringend medische zorgen nodig hebben”, geeft hij een voorbeeld. “De ongerustheid is groot”, zegt ook Isabelle Cannie uit Harelbeke. Ook haar ouders zitten vast op Tenerife. “Hun medicatie raakt op, ze zijn bang om zelf ziek te worden, ze moeten op een klein appartement de tijd zien te doden,…”

“De maatregelen hier zijn heel streng”, vult Jos nog aan. “Het zwembad is dicht, fietsen en wandelen mag niet. De Guardia Civil en zelfs het leger controleren zelfs als je naar de supermarkt gaat.” Jos hoopt dat zich snel een oplossing aandient.

