Jongste rockfotograaf op Alcatraz strikt Quickie Peter Lanssens

11 augustus 2019

09u28 30

Het hardrock- en metalfestival Alcatraz valt helemaal in zwijm voor Jett Carette (4), de jongste rockfotograaf in ons land. Sinds de Kortrijkse jongen in het oog sprong van Het Laatste Nieuws en VTM, wil iedereen op Alcatraz door de kleuter gefotografeerd worden. En dat levert vaak hilarische beelden op, zoals hier met burgemeester Vincent Van Quickenborne, in Vlaanderen nog altijd het meest bekend als Quickie. “Er zijn verder tal van festivalbezoekers die selfies willen nemen met Jett”, lacht de mama van Jett, tattoo-artieste en gewezen rockfotografe Cindy Frey (43). Wie het vorige artikel over Jett miste, u kan het nog altijd lezen door hier te klikken.