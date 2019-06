Jongetje kritiek nadat stiefvader op hem past: man opgepakt op verdenking van slagen Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

22u16 16 Kortrijk Een kindje van twee jaar uit Bissegem vecht voor zijn leven in het ziekenhuis door een hersenbloeding. Zijn 28-jarige stiefpapa, een Nederlander, zit ondertussen in de cel op verdenking van slagen en verwondingen. De verdachte zegt dat hij onschuldig is.

Het jongetje van twee woont samen met zijn moeder in Bissegem. Het was de stiefpapa, een Nederlander van 28 jaar die maandag het jongetje in een comateuze toestand binnenbracht in het AZ Groeninge in Kortrijk. De artsen beseften meteen dat de toestand van het jongetje zeer ernstig was en gingen meteen over tot een operatie. Daarna werd het jongetje meteen naar het UZ in Gent gebracht waar het een tweede keer werd geopereerd. Ondertussen vecht het jongetje nog altijd voor zijn leven. De mama had sinds kort een relatie met R. D. (28). “Ik was op zakenreis in Mallorca toen de politie mij opbelde met het verschrikkelijke nieuws”, vertelt de biologische papa erg emotioneel aan de telefoon. “Ik heb meteen mijn valiezen gepakt en ben teruggekeerd naar België.” De dokters alarmeerden de politie nadat ze vaststelden dat de verwondingen volgens hen niet van een val kunnen zijn, maar wel door slagen. Omdat het jongetje de hele tijd daarvoor onder toezicht was van de Nederlandse vriend van de moeder, werd hij dinsdag opgepakt op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen aan het jongetje. Verdachte R. D. (28) uit Nederland ontkent de aantijgingen met klem. De onderzoeksrechter besliste toch om de man verder aan te houden. Hij verschijnt vrijdag een eerste keer voor de raadkamer in Kortrijk. De Nederlander heeft geen gerechtelijk verleden.