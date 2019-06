Jongetje (2) in kritieke toestand, stiefvader opgepakt op verdenking van slagen Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

22u16 12 Kortrijk Een 28-jarige Nederlander zit in de cel op verdenking van slagen en verwondingen aan zijn stiefzoontje van amper twee jaar oud, dat schrijft Het Nieuwsblad. Het jongetje woont samen met zijn mama in Bissegem. De 28-jarige stiefvader schreeuwt wel zijn onschuld uit.

Het jongetje werd maandag in het AZ Groeninge binnen gebracht, daar bleek hij een hersenbloeding te hebben. Hij werd na een eerste operatie meteen overgebracht naar het UZ in Gent. Daar werd hij een tweede keer geopereerd en vecht hij momenteel voor zijn leven. Omdat de verwondingen van het jongetje niet meteen door een val veroorzaakt kunnen zijn, wordt de stiefpapa ervan verdacht het jongetje te hebben geslagen of zwaar door elkaar te hebben geschud. Het jongetje was maandag de hele tijd bij 28-jarige Nederlander. Hij verschijnt eerstdaags voor de raadkamer.