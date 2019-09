Jongetje (2) dat kritiek was door slagen van stiefpapa herstelt wonderwel Alexander Haezebrouck

09 september 2019

20u01 8 Kortrijk Het jongetje van amper twee jaar dat begin juni vocht voor zijn leven nadat hij vermoedelijk slagen had gekregen van zijn stiefpapa, herstelt ondertussen wonderwel. De zaak kwam vandaag een eerste keer voor de rechtbank in Kortrijk maar werd meteen uitgesteld. De stiefpapa, R. D. (28) uit Nederland zit nog altijd in de cel.

Het jongetje van amper twee jaar oud dat met zijn moeder in Bissegem woont werd op drie juni in een comateuze toestand binnengebracht in het ziekenhuis. Het was de stiefpapa, Nederlander R. D. uit ’s-Hertogenbosch die het kindje binnen bracht. Hij paste op dat moment op het jongetje. De artsen van het AZ Groeninge in Kortrijk beseften meteen dat de toestand van het jongetje zeer ernstig was en gingen meteen over tot een operatie. Daarna werd het jongetje meteen naar het UZ in Gent gebracht waar het een tweede keer werd geopereerd aan een hersenbloeding. Het jongetje was een tijdlang in een kritieke toestand en lag een week op de dienst intensieve zorgen. Volgens de doketers was het jongetje zwaar door elkaar geschud, hij was blind en verlamd vanaf zijn middel. De stiefpapa werd een dag na de feiten opgepakt op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Ondertussen herstelt het jongetje wonderwel. De peuter kan terug zien en zelfs kruipen en stappen. De zaak kwam vandaag een eerste keer voor de rechtbank maar werd meteen uitgesteld. De advocaten van de gescheiden ouders van het jongetje vroegen om een voogd ad hoc aan te stellen om de belangen van het minderjarig jongetje te kunnen vertegenwoordigen. Meester Maxime Van Winkel die optreedt voor R. D. vroeg ook om zijn cliënt vervroegd in vrijheidstelling te kunnen brengen, de raadkamer ging daar niet op in. “Dat is heel jammer want mijn cliënt gaat heus niet lopen. Hij is tot op vandaag zichtbaar nog erg onder de indruk van wat er gebeurd is. Hij heeft ondertussen toegegeven dat hij gedurende een periode het kindje af en toe geslagen heeft, maar de feiten van drie september ontkent hij met klem. Waarom zou hij bekentenissen afleggen over gepleegde feiten en over dat ene feit liegen? We wensen dat er een deskundige aangesteld wordt om te kijken hoe groot de blijvende schade zal zijn bij het kindje en we stellen zelf ook een psycholoog aan om mijn cliënt te onderzoeken hoe zoiets is kunnen gebeuren. De man is een modale burger zonder strafverleden met een vaste job en geen financiële problemen. Het is een raadsel hoe hij tot de feiten is kunnen overgaan.” De zaak werd uitgesteld naar vier november.