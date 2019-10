Jongeren vlammen veel te snel langs flitspaal: passagier dekt nummerplaat af Peter Lanssens

18 oktober 2019

13u34 8 Kortrijk De politie zoekt getuigen van een staaltje onverantwoord rijgedrag vrijdagmiddag. Twee jongeren vlamden op een scooter aan 60 kilometer per uur op de Meensesteenweg tussen Bissegem en Kortrijk, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Ze passeerden een flitspaal. Maar de passagier achteraan de brommer loste dat op door doodleuk de nummerplaat af te dekken.

De politie vroeg een aan deze krant bezorgde foto op. “We verspreiden het onder al onze ploegen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de lokale politie. “We zoeken ook getuigen. Wie iets zag of de betrokkene(n) kent: laat het ons weten”, aldus Detavernier. Het onherkenbaar maken van een nummerplaat is strafbaar. De jongeren riskeren een gevangenisstraf van maximum drie maanden en een geldboete tot 8.000 euro. Ze riskeren verder een boete voor overdreven snelheid in de zone waar je maximum 50 per uur mag rijden. Wie tips heeft over het voorval, kan die doorgeven op het nummer 1701 of via mail naar 1701@pzvlas.be.