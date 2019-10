Jongeren stichten brand in vermolmde boom op de Lange Munte VHS

27 oktober 2019

17u48

De brandweer rukte zondagnamiddag uit naar de Lange Munte, in Kortrijk. Daar had een boom vuur gevat die vermolmd was en tijdens een storm gedeeltelijk naar beneden was gekomen. De blussers kregen de situatie snel onder controle, de schade is zo goed als nihil. In de buurt trof de politie een aantal jongeren aan waarvan vermoed wordt dat ze iets te maken hebben met de brand in de boom. De tieners werden ondervraagd.