Jongeren pronken met luxewagens en -kledij na drugshandel in Kortrijkse regio en riskeren tot 40 maanden cel LSI

18 augustus 2020

16u44

Bron: LSI 12 Kortrijk Drie twintigers uit Kortrijk, Wevelgem en Menen riskeren voor de rechtbank in Kortrijk celstraffen van 30 tot 40 maanden en fikse boetes van 2.000 euro voor maandenlange verkoop van cocaïne in de Kortrijkse regio. De openbare aanklager wil zo’n 260.000 euro drugsgeld verbeurdverklaard zien. Op sociale media pronkte het trio regelmatig met luxekledij, horloges en AMG-luxewagens. “Veel schone schijn”, aldus hun verdediging.

Het onderzoek spitste zich aanvankelijk toe op Anthony S. (23) uit Kortrijk. Bij de politie was er informatie dat hij zich op grote schaal met cocaïneverkoop bezighield. Luxereisjes naar Marbella, pronken met grote sommen geld, luxewagens en -kledij en een Rolexhorloge zorgde enkel voor meer argwaan. Uit het onderzoek bleek dat S. samen met Ben Afla G. (25) uit Wevelgem vanuit een huurpand in de Kasteelstraat in Kortrijk opereerde. Hun cocaïne haalden ze via Yannick V. (24) uit Menen uit Nederland.

Op 29 november 2019 wou de politie het trio arresteren na een nieuwe drugstransactie. Anthony S. vluchtte aanvankelijk de Franse grens over en gooide 240 gram cocaïne uit het raam. Kort nadien kon hij toch opgepakt worden. Ook Ben Afla G. vluchtte weg maar moest een rugzak met 42.000 euro cashgeld en cocaïne achterlaten. Een huiszoeking in het pand in de Kasteelstraat in Kortrijk leverde nog cocaïne en materiaal om drugs te versnijden op, net als luxegoederen en -kledij.

“De drugsverkoop en de luxegoederen gaven hem plots een hoge eigenwaarde, iets wat hij nog nooit had gehad”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Hij leefde even als in een videoclip en is daar nu niet trots op. Maar niet alle luxegoederen zijn met drugsgeld betaald. De opbrengst van de handel is zwaar overschat.” Volgens zowel Anthony S. als Ben Afla G. kochten ze samen aan, maar hadden ze elk hun eigen klanten waardoor er van een samenwerkende vereniging geen sprake was. “Alles is voor de show geweest, dom”, besefte Yannick V. “Het wordt tijd om me in de toekomst met nuttige dingen bezig te houden”, voegde Ben Afla G. er nog aan toe.” “Ik heb spijt van de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb mijn moeder en vriendin zwaar teleurgesteld”, eindigde Anthony S.

Vonnis op 1 september. Tot dan blijft het trio alvast in de cel.