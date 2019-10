Jongeren massaal uit de bol op Dag van de Jeugdbeweging op Grote Markt Peter Lanssens

18 oktober 2019

08u02 16 Kortrijk 3.000 leden van Kortrijkse jeugdverenigingen waren vrijdagochtend vroeg uitgenodigd op de Grote Markt. Om er op de Dag van de Jeugdbeweging de kracht van jeugdbewegingen in de kijker te zetten. En of er sfeer was! Het had iets van een grote openluchtfuif op de Grote Markt. De jongeren gingen massaal uit de bol. Wie in uniform opdaagde, werd getrakteerd op een lekker ontbijt en leuke randanimatie. Om ze te stimuleren een dagje in uniform naar school of het werk te gaan.

Er was dit jaar ook aandacht voor de kleinsten op de Grote Markt met een disco-springkasteel, gewoon springkasteel en koffiehoek voor de ouders. “Onze stad telt zo’n dertig jeugdbewegingen. Ze zijn met ruim 3.000 leden en bijna 500 leiders en leidsters erg talrijk en hebben dus een grote maatschappelijke waarde”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). Er waren maatregelen, om alcoholmisbruik van jongeren in de aanloop naar de Dag van de Jeugdbeweging tegen te gaan. Om te voorkomen dat ze niet meer in staat zijn om op een normale manier aan de schoolpoort te verschijnen.

Cafés en nachtwinkels dicht

De cafés in de Burgemeester Reynaertstraat, jeugdhuis Reflex en café ’t Kanon in de Doorniksesteenweg zijn vanmorgen vroeg dicht tussen 4 en 9 uur, net zoals de nachtwinkels. De jeugdbewegingen zelf staan achter deze aanpak. Omdat ze anders zelf het grootste slachtoffer zijn als hun leden niet meer in staat zijn om op een normale manier te feesten. Vanavond wordt nog een vervolg aan de speciale dag gebreid. Met de ‘Nacht van alle jeugdbewegingen’ in evenementenhal Depart op het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide. De activiteiten rond de Dag van de Jeugdbeweging worden in Kortrijk in goeie banen geleid door een werkgroep van jeugdbewegingen, met ondersteuning van jeugdcentrum Tranzit naast Depart.