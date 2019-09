Jongeman terecht voor vechtpartij in uitgaansbuurt LSI

16 september 2019

14u27

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 20-jarige jongeman van Tsjetsjeense afkomst uit Menen riskeert voor de rechtbank in Kortrijk een celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro voor een vechtpartij.

Op 28 september 2018 plukte een groepje Tsjetsjeense jongeren het slachtoffer uit een café in de Burgemeester Reynaertstraat in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Ze dwongen hem mee te wandelen naar een rustiger buurt dicht bij de tunnel aan de Doorniksewijk. Uit het zicht van de camera’s in de uitgaansbuurt tuigde Baisangur S. samen met een minderjarige kompaan het slachtoffer af. Ze vertrokken daarna, maar namen ook een heuptasje en portefeuille mee. Omstaanders filmden het tafereel dat binnen de kortste keren op Facebook circuleerde en ook de politie bereikte. Aanleiding voor de ruzie was blijkbaar een discussie over een meisje. De zaak wordt op 30 september afgerond.