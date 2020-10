Jongeman op heterdaad betrapt bij diefstal bakkerij Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

Een 19-jarige jongeman riskeert 3 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde met geld van de kassa van een bakkerij aan de haal te gaan. Een medewerker van de bakkerij op het Plein in Kortrijk zag plots hoe beklaagde achter de toonbank was gekomen en geld uit de kassa nam. Toen hij zag dat hij betrapt was, gaf hij 225 euro die hij uit de kassa had gehaald, meteen terug en maakte zich uit de voeten. De jongeman riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden en 400 euro boete. Hij kwam maandag niet opdagen in de rechtbank. Vonnis op 2 november