Jongeman in cel na overval in centrum, kompaan vrij onder voorwaarden LSI

22 februari 2020

18u14

Kortrijk Na een overval langs de straat in het centrum van Kortrijk vrijdagnamiddag is een 19-jarige jongeman uit Roeselare door de onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zijn leeftijdsgenoot en kompaan uit Wevelgem is onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Over het motief is nog geen duidelijkheid.

In het Boerenhol, een kleine straat tussen Sint-Maartenskerkhof en het Begijnhofpark, werd het 38-jarige slachtoffer uit Kortrijk stevig aangepakt. Met ernstige verwondingen in het gezicht moest hij naar het ziekenhuis overgebracht worden. Verschillende politiepatrouilles hielden een klopjacht in het centrum op zoek naar de twee daders. Ter hoogte van de Broeltorens en de Groeningestraat kon het duo uiteindelijk ingerekend worden. Ze werden voor ondervraging naar het politiebureau overgebracht en werden voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste één van hen aan te houden en de andere vrij te laten. Beiden zijn geen onbekenden voor politie en gerecht.