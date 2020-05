Jongeman (25) voor rechter voor orale seks met 14-jarige Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

18u00 1 Kortrijk Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor het aanzetten tot ontucht, het betalen voor naaktfoto’s van twee minderjarige jongens en aanranding van de eerbaarheid. Met één jongen van amper 14 jaar had hij orale seks. Beiden leerden elkaar kennen bij een supportersgroep van KV Kortrijk.

De 25-jarige jongeman leerde de 14-jarige jongen kennen op het voetbal in Kortrijk. Het contact was eerst onschuldig, maar er volgden al snel seksueel getinte sms’jes naar elkaar. Ook met een 17-jarige jongen werden naaktfoto’s uitgewisseld. “Hij gaf aan beide jongens enkele honderden euro’s in ruil voor naaktfoto’s”, zei het openbaar ministerie. “Bij de 17-jarige jongen bood de beklaagde tussen 1.000 en 1.500 euro om seks te hebben, maar de politie kwam hier op tijd tussenbeide. Met de 14-jarige jongen heeft beklaagde wel orale seks gehad.” De jongen bleef die nacht overnachten bij de beklaagde nadat hij thuis een uitbrander vreesde omdat hij te laat zou zijn thuis gekomen. Toen de feiten aan het licht kwamen, was de 14-jarige jongen in shock. Hij dreigde ermee zelfmoord te plegen en nam het op voor de beklaagde. “Hij werd toen meteen gecolloqueerd en kampt sindsdien met ernstige gedragsstoornissen”, pleitte de advocaat van de jongen. “Ook op dit moment is hij gecolloqueerd. Bij de 17-jarige jongen kwamen de feiten aan het licht toen zijn gsm werd gestolen. “Hij communiceerde daarna met beklaagde via de computer van zijn schoonvader”, zei de procureur. “Eén keer vergat hij uit te loggen waarna de moeder de conversatie ontdekte en alarm sloeg.” Tijdens zijn verhoor zei de beklaagde dat hij wellicht seks zou gehad hebben met de jongen tegen betaling mocht de politie niet zijn tussengekomen. Beide families vragen een schadevergoeding van 5.000 euro voor de minderjarige slachtoffers. De ouders van de 14-jarige jongen vragen elk 1.000 euro schadevergoeding. De beklaagde riskeert nu een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beiden met uitstel onder strenge voorwaarden. De jongeman verdedigde zichzelf en betwistte de feiten niet. “Ik had het erg lastig die periode en ben al naar een psycholoog geweest”, zei de jongeman. Vonnis op 3 juni.