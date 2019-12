Jongeman (21) voor rechter na agressief gedrag tijdens verhoor Alexander Haezebrouck

16 december 2019

17u19 8 Kortrijk Een 21-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert een werkstraf van 60 uur omdat hij ’s nachts op 23 juni vorig jaar zich plots erg agressief opstelde tijdens een verhoor in het politiekantoor. De agenten moesten de man met een paar collega’s in bedwang houden en stopten hem dan maar een nachtje in de cel.

De jongeman ging ’s nachts samen met een vriend aangifte doen bij de politie in Kortrijk omdat de auto van zijn vriend gestolen was. Op een gegeven moment kreeg de jongeman telefoon van een andere vriend die bij de gestolen wagen stond. Toen de politie door had dat de jongeman aan het bellen was met iemand die bij de auto stond, nam die de telefoon af. “Daarna ging beklaagde, die onder invloed was van alcohol, uit zijn dak”, zei het openbaar ministerie. “Hij begon te schreeuwen en zwaaide met zijn armen. Verschillende agenten moesten de man in bedwang houden en brachten hem dan maar naar een cel. Er werd een datum voor verhoor van de feiten voorgesteld, maar hij daagde nooit op, ook een minnelijke schikking van 200 euro wilde hij niet betalen.” Volgens de jongeman waren de feiten toch ietsje anders. “Die agent nam plots mijn gsm af en ik wou die terug nemen. Daarna haalde hij plots versterking en klopten ze op mij met hun matrakken. Die ene agent klopte me knock-out. Ik ben wakker geworden in mijn cel. Een uitnodiging tot verhoor heb ik nooit gekregen, ook de brief voor de minnelijke schikking niet, trouwens.” Nochtans ondertekende de jongeman bij het verlaten van zijn cel een document waarop een datum stond wanneer hij kon langskomen voor verhoor. “Ze zeiden dat ik een papier moest ondertekenen om de cel te verlaten, ik heb dat niet gelezen.” Ook op de vraag waarom hij dan geen klacht heeft ingediend tegen de agent kon hij geen pasklaar antwoord geven. “Ik heb dat geprobeerd bij het comité P, maar dat is mislukt”, zei hij. “Ik wil geen werkstraf uitvoeren, want ik heb niets misdaan. Excuses van die agent zouden meer op zijn plaats zijn.” Naast de werkstraf riskeert hij nog een geldboete van 400 euro. Vonnis op zes januari.