Jongeman (21) riskeert voor rechter na slagen op Tinekesfeesten Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

19u00 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel omdat hij slagen uitdeelde tijdens de Tinekesfeesten van 2017. De jongeman gaf een andere man slagen omdat die zou geslagen hebben op het achterwerk van een goeie vriendin van hem.

De jongeman was op 10 september 2017 op de Tinekesfeesten in Heule toen hij afstapte op een andere man. Die had even daarvoor op het achterwerk geslagen van een goede vriendin van hem. Beklaagde sloeg de man met enkele rake klappen bewusteloos. De zaak kwam nu pas voor de rechter omdat het veel moeite kostte om één persoon te verhoren in het dossier. De beklaagde vroeg een opschorting van straf. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden riskeert de jongeman ook nog een geldboete van 600 euro. Vonnis op twee december.