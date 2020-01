Jongeman (21) riskeert celstraf na stelen fiets aan café Den Trap AHK

06 januari 2020

15u25 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman riskeert een gevangenisstraf van vier maanden, omdat hij op 24 oktober aan de haal ging met een fiets die aan café Den Trap in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk.

Dankzij camerabeelden in de binnenstad kon beklaagde Nicholas L. herkend worden. De jongeman werd verhoord door de politie. “Hij zei dat hij snel een fiets nodig had voor een korte verplaatsing”, zei het openbaar ministerie. “Hij wist niet meer waar hij de fiets had achter gelaten.” De jongeman kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij is niet aan zijn proefstuk toe en werd eerder ook al eens veroordeeld. Nu riskeert de jongeman een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 1.600 euro. Vonnis op drie februari.