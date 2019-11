Jongeman (19) voor rechter na zinloos geweld na schooltijd Alexander Haezebrouck

04 november 2019

14u55 0 Kortrijk Een 19-jarige jongeman uit Wevelgem moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het zinloos geweld dat hij pleegde op een medeleerling na schooltijd in Kortrijk. Het slachtoffer werd plots vast gegrepen en kreeg slagen en schoppen. De feiten werden gefilmd, het filmpje zorgde voor heel wat opschudding.

De feiten dateren van 19 februari. Het slachtoffer, I. K., een leerling van de campus Engineering van het Guldensporencollege in Kortrijk, wandelde na school naar huis. Hij werd plots door enkelen vastgegrepen en in de Kerkweg gesleurd. Daar hield één van de agressors het slachtoffer vast terwijl een andere hem slagen en schoppen toebracht. Vrienden van de agressor, filmden alles en zwierden het filmpje op sociale media. Het filmpje ging viraal en lokte erg veel verontwaardiging uit. De jongen die de slagen uitdeelde was minderjarig en werd door de jeugdrechter drie maanden in een jeugdinstelling geplaatst. De 19-jarige jongeman uit Wevelgem die het slachtoffer vast hield, moest zich vandaag wel voor de rechter in de correctionele rechtbank verantwoorden, maar hij stuurde zijn kat. “In zijn verhoor zei hij dat hij totaal niet begreep waarom hij opgepakt was”, zei het openbaar ministerie. “Want hij had toch niet geslagen, zei hij. Maar hij is medeplichtig en hield het slachtoffer vast zodat de andere hem makkelijk te lijf kon gaan.” De daders met beklaagde Oumar I. gingen er ook vandoor met de portefeuille van de jongen. “Het zijn zware feiten, de jongen lag even bijna in coma”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “De bende rond beklaagde terroriseren Kortrijk en zullen in de toekomst ongetwijfeld nog moeten verschijnen op de rechtbank.” Waarom de agressors de jongen plots aanvielen is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het slachtoffer zou ruzie gehad hebben met de jongeren broer van de jongen die de slagen toebracht. Het slachtoffer wou eerst geen klacht indienen uit vrees voor represailles, maar zijn moeder overtuigde hem om toch naar de politie te stappen. De beklaagde riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan de helft met uitstel. Vonnis op 25 november.