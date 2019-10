Jonge winkeluitbater riskeert zware financiële kater door namaaksmartphonehoesjes Bart Boterman

18 oktober 2019

13u15 2 Kortrijk De uitbater (20) van Mobile Technic Center in de Lange Steenstraat in Kortrijk riskeert 6 maanden cel en 8.000 euro boete – telkens de helft met uitstel – voor de verkoop van 200 namaakhoesjes van merken van smartphones. Zijn vennootschap hangt zelfs 16.000 euro boete boven het hoofd.

De jonge zaakvoerder verklaarde dat hij niet wist dat het om namaak ging, maar de 200 hoesjes wel kocht voor 200 euro. De strafrechter merkte op dat er toen al een belletje moest rinkelen, omdat echte hoesjes veel duurder zijn in aankoop. De jongeman vroeg een milde straf omdat hij naar eigen zeggen totaal onwetend was. Samir A. had de zaak opgericht toen hij 18 jaar was. Hij gaf wel toe een grote fout te hebben gemaakt. Het openbaar ministerie ging akkoord met een opschorting van straf om hem nog een kans te geven, maar niet voor zijn vennootschap die 16.000 euro boete riskeert. De rechter doet uitspraak op 15 november.