Jonge vrouw (20) geeft vuistslag aan agente in ziekenhuis Alexander Haezebrouck

20 januari 2020

18u30 0 Kortrijk Een 20-jarige jonge vrouw uit Avelgem is voor de rechter moeten verschijnen omdat ze een politieagente een vuistslag heeft verkocht in het ziekenhuis na een nachtje stappen. De beklaagde werd gewelddadig overvallen en belandde in het ziekenhuis. Een agente die zich ontfermde over de dronken dame, kreeg een vuistslag tegen haar kin.

Beklaagde C. C. (20) uit Avelgem kreeg tijdens een avondje uit in maart enkele klappen te verwerken toen ze geld wilde afhalen in een bankkantoor. Toen ze terug naar de Burgemeester Reynaertstraat ging, merkten agenten op dat haar gezicht aan het bloeden was. Ze verwittigden een ambulance die haar kwam ophalen. In het ziekenhuis kwamen ook agenten toe om het meisje bij te staan en te verhoren, maar dat was niet naar de zin van de dronken jongedame. Toen ze alleen in de kamer was met een agente die haar de hele tijd had geholpen om niet te vallen, schopte ze naar de agente en verkocht haar een vuistslag op haar gezicht. “Ik ben altijd de rustige collega die in zo’n situaties probeert te helpen”, zei de agente. “Sinds dit voorval zal ik in gelijkaardige situaties niet meer zo behulpzaam zijn.” De jongedame bood haar excuses aan. “Van een vuistslag kan ik mij niets meer herinneren maar ik heb wel getrapt ja, en het was hard. Ik had gedronken, was geslagen en ik mocht van hen niet bellen naar mijn vriendin, die doodongerust was. Ik was boos, ja.” De jongevrouw riskeert nu een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op drie februari.