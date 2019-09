Jonge twintiger start drugshandeltje

tijdens strafonderbreking LSI

11 september 2019

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman uit Kortrijk die door vorige veroordelingen al tot eind 2020 in de cel moet blijven, riskeert nog een extra celstraf van tien maanden voor drugshandel.

Twintiger Sammy D. verblijft al sinds 5 september 2017 in de cel. Hij liep de voorbije jaren al enkele veroordelingen op, vooral voor diefstallen. Twee keer mocht hij de gevangenis voor enkele dagen verlaten. Genoeg voor de jongeman om telkens cannabis te verkopen. In de gevangenis zelf kon hij ook betrapt worden op het bezit van drugs. Hij vroeg de rechter geen al te hoge celstraf op te leggen zodat zijn geplande vrijlating eind 2020 niet in het gedrang komt. Vonnis op 9 oktober.