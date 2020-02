Jonge ondernemers brengen hun goederen aan de man in Ring Shopping Christophe Maertens

01 februari 2020

12u25 50 Kortrijk In Ring Shopping Kortrijk vond zaterdag een nieuwe editie van de Vlajo Verkoopdag plaats. Jongeren die een mini-onderneming hebben opgericht, konden hun producten voorstellen en verkopen.

Jean-Remi Verhelst (18) uit Oostrozebeke, Arne Desmet (19) uit Vichte en Safae Taberkent (20) uit Bissegem zitten in het 7de jaar Retailmanagement en Visual Merchandising op campus Kaai van het Guldensporencollege in Kortrijk. De drie richtten het bedrijfje Flavour-It op en verkopen kruiden, koffie en olijfolie. “We zijn begonnen met het verkopen van aandelen van tien euro”, zeggen de studenten. “Daarmee hebben we onze eerste voorraad gekocht en daarna begonnen we te verkopen. We deden dat in het begin in onze vrienden- en kennissenkring, maar hier kunnen we onze producten ook aan andere mensen aanbieden. Het is een interessante ervaring, die we later in ons beroepsleven zeker kunnen meenemen.”

Lerares Ellen Deltour (23) houdt een oogje in het zeil. “Ik help bij de boekhouding en zo.”

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen en wil de ondernemingszin bij jongeren aanwakkeren.