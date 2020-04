Jonge meisje bedankt mensen die beertje voor raam plaatsen: “Ik stop bij mensen die moeite doen een briefje in de bus met een zelfgemaakte tekening.” Christophe Maertens Peter Lanssens

04 april 2020

17u26 0 Kortrijk De 11-jarige Geike Gonnissen uit Kortrijk maakte al zo’n 300 tekeningen om mensen die een beer aan het venster plaatsen te bedanken. “We steken tijdens de berenjacht een briefje in de bus.”

Zaterdagnamiddag deed Geike een grote wandeling, samen met papa Jan (43) en mama Lies Demeyere (39), in Kortrijk, gewapend met een zakje vol tekeningen. Die tekeningen werden in een bus gestopt van huizen waar een beer aan het venster prijkt. “Ik vind die berenjacht wel heel fijn en daarom wil ik die mensen die de moeite doen een exemplaar aan het raam te plaatsen, eens bedanken”, aldus Geike. “Ik maakte ondertussen al bijna 300 tekeningen met daarop met bedankingszinnetje en een tekening.” Inmiddels is het de 4de keer dat het meisje op pad gaat. “We hebben echter nog een groot deel van Kortrijk niet gedaan”, zegt mama Lies. “We kunnen dus wel nog een beetje verder. Onderweg zijn er sommige mensen die het briefje in ontvangst nemen, maar er zijn er ook die een post zetten op Facebook met de vraag van wie het briefje komt. Het is eigenlijk wel leuk.”

Dominique Delobelle is bijvoorbeeld iemand die dat deed: “Van wie ik dit kreeg weet ik niet, maar een dikke dank u wel. Zo lief!”

Ambulancier

Ondertussen slaat de verveling omwille van de lockdown nog niet toe bij Geike. “Ik heb mijn schoolwerk gedaan en ook in die tekeningen stak wel wat werk”, zegt Geike. “En gelukkig is er het scherm van de smartphone ”, voegt Jan daar knipogend aan toe.

Vader Jan heeft van dichtbij met de coronacrisis te maken, de man is ambulancier in Kortrijk. “Het zijn vreemde tijden”, zegt hij. “Ik heb afgelopen nacht dienst gehad en we hebben enkele zieke mensen moeten gaan ophalen. Het is een hele klus. We dragen beschermende kledij en ook als we weer binnenkomen moet alles worden ontsmet. Ik probeer dan ook wat afstand te houden van mijn gezinsleden. Ook let ik er bijvoorbeeld op dat niemand uit hetzelfde glas drinkt of zo. Het is voor iedereen een hele aanpassing, maar we moeten erdoor.”