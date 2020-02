Jonge Fransman is auto kwijt na wilde achtervolging op R8 Alexander Haezebrouck

18u09 0 Kortrijk De 19-jarige Fransman uit Tourcoing die vorig jaar pas gearresteerd kon worden na een wilde politie-achtervolging op de R8 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel. De rechter verklaarde wel zijn auto, een Renault Clio verbeurd.

Op 16 december 2019 wilden agenten de Renault Clio van Adrien W. controleren omdat het voertuig na een ongeval geseind stond. Dat was niet naar de zin van W. die wegstoof via de R8. Op de E17 kwam hij even tot stilstand, tot hij opnieuw achteruit reed en zelfs een eindje in tegenovergestelde richting aan het spookrijden sloeg. Dat scenario herhaalde zich twee keer. “Ik wist niet wat ik deed. Ik was net mijn vader verloren en was totaal van de kaart”, excuseerde hij zich voor de rechter.