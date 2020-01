Jonge Fransman (25) terecht voor dealen cocaïne in Kortrijk en Waregem Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

20u01 0 Kortrijk Een 25-jarige Fransman riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden omdat hij een tijdlang cocaïne dealde in de streek rond Kortrijk en Waregem. De politie kon hem oppakken op zijn vaste afspreekplaats op de carpoolparking aan de Cowboy Henk in Kortrijk.

De jongeman liep tegen de lamp nadat bij de politie informatie was binnen gelopen dat hij de cocaïnehandel in de streek van een andere Fransman had overgenomen. Via camera’s kon de politie zien hoe hij zich verplaatste met gehuurde wagens. De huurder van die auto’s bleek telkens Sofyene H. (25) te zijn. De politie pakte de jongeman in juli vorig jaar op zijn vaste afspreekplaats op, op de carpoolparking aan de Cowboy Henk in Kortrijk. In zijn auto lagen 21 verpakte pakjes cocaïne. De jongeman bekende dat hij sinds augustus 2018 dealde in drugs. Hij werd zes jaar geleden al eens veroordeeld wegens drugsfeiten in Frankrijk. Nu riskeert hij een gevangenisstraf van 20 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van 16.240 euro vermogenswinst door de verkoop van drugs. Vonnis op 20 januari.