Jonge Franse dieven riskeren negen maanden cel voor diefstal in Ici Paris XL AHK

30 september 2019

17u06 0 Kortrijk Drie jonge Franse dieven uit Rijsel riskeren elk een gevangenisstraf van negen maanden omdat ze op 12 juni dit jaar een diefstal pleegden in de Ici Paris XL in het winkelcentrum K in Kortrijk. Ze konden kort na de diefstal opgepakt worden.

Het trio uit Rijsel kwam naar Kortrijk om te stelen. “Ze hadden maar één doel, pakken wat ze konden”, zei het openbaar ministerie. Eén van hen ging naar binnen met een dieventas en nam parfumflesjes mee voor éon 681 euro. De twee andere stonde op de uitkijk. De winkelbediende had de diefstal snel door en alarmeerde de politie. Twee van de daders sloegen op de vlucht, één van hen werd ter plaatse gehouden. Later konden ook de twee andere daders gevat worden. Op de rechtbank van Kortrijk kwam slechts één van hen opdagen, een 20-jarige jongeman die tijdens de daad op de uitkijk stond. Hij zit op dit moment ook nog als enige in de cel omdat hij de borgsom niet kon betalen. Naast de celstraf riskeren ze alle drie ook een geldboete van 1.600 euro en de verbeurdverklaring van hun auto waarmee ze naar Kortrijk kwamen afgezakt. Vonnis op 14 oktober.