Jonge Franse dealers riskeren jaar cel Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

10u46 0 Kortrijk Twee jonge Fransmannen van 19 en 20 jaar riskeren elk één jaar cel waarvan de voorhechtenis effectief voor het dealen in ons land. Ze werden op 14 september betrapt met drugs in hun auto in Kortrijk en verblijven sindsdien in de gevangenis. “Hij was pas 18 geworden en is nog een kind”, pleitte de advocaat van één van hen.

De twee jongemannen kwamen op 14 september vanuit Tourcoing en Halluin naar Kortrijk afgezakt om drugs te verkopen. Tijdens een verkeerscontrole van de politiezone Vlas in Kortrijk vonden ze heroïne, cocaïne en cannabis in het handschoenenkastje. Beide jongens zitten ondertussen al zes maanden in de cel. Eén van hen zegt dat hij van niets wist. “Ik reed gewoon mee en wist niet dat we drugs mee hadden “, zei hij. “Ik kom naar België op uitstap om steden te bezoeken.” Op de vraag van de rechter welke Belgische stad hij iedereen zou aanraden, kon hij geen antwoord geven. De jongste van de twee uit Halluin legde wel bekentenissen af en betuigde zijn spijt. “Hij is een goede student en studeert in Rijsel, maar heeft het financieel niet breed en liet zich overhalen”, pleitte zijn advocaat, die mildheid vraag aan de rechter. “Hij was pas 18 geworden, hij is eigenlijk nog een kind.” Naast de gevangenisstraf riskeren ze ook nog een geldboete van 8.000 euro waarvan 2.000 euro effectief. Vonnis op 25 maart.