Jonge drugsbende riskeert tot 30 maanden cel, parket vraagt om 100.000 euro verbeurd te verklaren Alexander Haezebrouck

09 september 2019

20u30 0 Kortrijk Een zevenkoppige jonge drugsbende riskeren elk straffen tussen 12 en dertig maanden cel. De jonge jongens, waarvan het kopstuk in de beginperiode nog zelfs minderjarig was verdienden veel geld met de verkoop van cocaïne en cannabis. Op internet maakten ze grote sier met hun geld door op te scheppen met dure wagens, luxefeestjes en reizen.

De drugshandel van de zevenkoppige jongerenbende uit Kortrijk, vandaag zijn ze allemaal tussen 20 en 28 jaar, kwam aan het licht nadat ze opdoken in andere drugdossiers. Op 11 december vorig jaar volgden dan huiszoekingen bij alle betrokkenen. Bijna overal vond de politie drugs, luxekledij, dure horloges en cash geld. Kopstuk A. Z. (20) uit Kortrijk was op het begin van hun drugshandel die ze in 2016 opstartten nog minderjarig. De bende maakte met hun grote opbrengsten grote sier op sociale media. Ze huurden dikke auto’s, organiseerden luxefeestjes, kochten dure merkkledij en gingen op reis naar dure bestemmingen. Telkens maakten ze foto’s en filmpjes om ermee uit te pakken op sociale media. Kopstuk A. Z. riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 16.000 euro en een verbeurdverklaring van 34.770 euro. “Dit drugsdossier is een spin-off van een ander veel groter drugdossier”, pleitte de advocaat van het kopstuk, Thomas Gillis. Toen werden straffen uitgesproken van 30 tot 42 maanden en vroeg het parket een verbeurdverklaring van één miljoen euro, de rechter bracht dat naar 250.000 euro. “Toen zijn er kansen gegeven en werden bedragen redelijk gemaakt. Dit zijn allemaal piepjonge gasten waarvan hun ogen zijn open gegaan. Ze gaan niet meer nog eens dezelfde fout maken. Mijn cliënt heeft zijn leven ondertussen terug op de rails, hij gaat opnieuw studeren, gaat voetballen in zijn vrije tijd en werkt ook via interim-contracten. Ik vraag om deze jongen een werkstraf te geven en de verbeurdverklaring niet hoger dan 10.000 euro te leggen.” Allemaal de jongens drukten hun spijt uit en vragen om een werkstraf. Eén beklaagde vraagt de volledige vrijspraak. Volgens zijn advocaat is hij er enkel bij betrokken geraakt omdat hij op één filmpje staat waarop mogelijk een drugdeal te zien is. “Maar dat is helemaal niet bewezen, geen enkel element tegen mijn cliënt trouwens”, pleitte zijn advocaat. Vonnis op 16 september.