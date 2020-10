Jonge drugdealers riskeren tot 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

01 oktober 2020

16u46 0 Kortrijk Een groep van drie jongemannen en twee jongevrouwen riskeren celstraffen tot 18 maanden. De hoofdverdachte, een 20-jarige jongeman uit Roeselare dealde cannabis vanuit zijn appartement. Het openbaar ministerie vraagt om 48.600 euro vermogenswinst verbeurd te verklaren.

De politie kwam de jonge drugdealers op het spoor nadat verschillende meldingen binnen liepen van overlast. “Het was een komen en gaan van personen in het appartement en het stonk er soms naar cannabis”, zei het openbaar ministerie. “De politie besliste om het appartement te observeren. Nadat twee jongemannen die buiten kwamen bekenden dat ze net cannabis hadden gekocht aan de jongeman, ging de politie over tot een huiszoeking.” In het appartement waren verschillende personen aanwezig. Ze vonden 753 gram cannabis, crunchers, lege potjes met cannabissporen en nog meer. Een deel van de cannabis zat verstopt in de vuilnisbak op het terras. De 20-jarige hoofdbeklaagde gaf toe dat hij begonnen was met de verkoop van drugs nadat hij zijn werk was kwijt geraakt. Zijn toenmalige vriendin die bij hem inwoonde was op de hoogte van de handel maar hielp er niet in mee, ook zij staat terecht net als nog enkele andere personen. “Deze jongeman die een blanco strafblad had, heeft maar liefst 6 maanden in voorhechtenis gezeten”, pleitte zijn advocaat Filip De Reuse. “Ondertussen heeft hij vast werk en heeft hij zijn leven herpakt.” Hij riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief, een effectieve geldboete van 2.000 euro en een verbeurdverklaring van 48.600 euro vermogenswinst. Zijn advocaat vraagt om een probatie opschorting en om de verbeurdverklaring te herleiden tot 10.000 euro. De andere beklaagden riskeren gevangenisstraffen van zes maanden met uitstel tot 12 maanden me uitstel. Vonnis op 28 oktober.