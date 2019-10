Jonge dealer wéér gevat, na achtervolging dit keer: advocaat vindt celstraf geen goed idee Hans Verbeke

29 oktober 2019

12u28 0 Kortrijk Mikhail A., een man van 22 die in april van dit jaar nog samen met acht anderen veroordeeld werd voor grootschalige drugshandel, is drie weken na zijn vrijlating opnieuw tegen de lamp gelopen. Tijdens een achtervolging aan snelheden tot 180 km per uur gooide hij een zakje met 81 gram cocaïne uit z’n wagen. “Hij zit nu alweer zes maanden in de cel terwijl dat helemaal de oplossing niet is”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Exotische reizen met prostituees en gehuurde luxewagens. De kiekjes op sociale media lieten geen twijfel bestaan over het plezier en vertier waarmee negen jongemannen uit de Kortrijkse regio hun dagen vulden. Vorig jaar in juni kwam echter een einde aan de pret, tijdens een gecoördineerde actie van de politie. Tien jongemannen, waaronder zelfs één minderjarige werden opgepakt. Ze werden allemaal beschuldigd van grootschalige handel in cocaïne en cannabis. Op het proces volgden stevige straffen.

Zakje cocaïne weggegooid tijdens achtervolging

Eén van de veroordeelde dealers, Mikhail A. (22) uit Kortrijk, kreeg toen 20 maanden effectieve celstraf. Op 15 mei van dit jaar werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Dik drie weken later echter, op 8 juni, verdween hij opnieuw achter tralies. A. trok de aandacht van de politie toen hij achter het stuur zat van een luxueuze Mercedes met Duitse nummerplaat. Toen de inspecteurs aanstalten maakten om het voertuig te controleren, stoof A. weg. Een achtervolging, waarbij snelheden tot 180 km per uur werden gehaald, eindigde in Harelbeke. A. werd in de boeien geklonken. De politie zocht en vond vervolgens het zakje met 81 gram cocaïne dat hij tijdens de dolle rit uit het raam had gegooid.

Begeleiding nodig

De rechter liet blijken dat hij niet van plan is om Mikhail A. kansen te blijven geven. “Ik heb je in de voorbije twee jaar al twee keer veroordeeld”, klonk het. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke wou de nieuwe feiten niet minimaliseren maar wees er op dat ze een peulschil waren in vergelijking met het dossier waarin A. in juni van vorig jaar werd gearresteerd. “Mijn cliënt zat dertien maanden in de cel en werd vrijgelaten zonder dat er ook maar iets werd voorzien om zijn problemen aan te pakken”, zegt Vandemeulebroucke. “Het is logisch dat hij dan binnen de kortste keren weer in z’n foute maar vertrouwde omgeving zit. Die man moet begeleid worden en de gelegenheid krijgen om zich te herpakken.”

Leven op de rails krijgen

Volgens Vandemeulebroucke liet zijn cliënt zich verleiden om opnieuw te dealen, zij het op kleine schaal. “Hij weet van geen hout pijlen maken. A. moet de mogelijkheid krijgen om een normale job te zoeken en nieuwe vrienden te maken. Dat kan niet vanuit de gevangenis. Hij zit nu alweer zes maanden in voorhechtenis, zonder enige vorm van begeleiding. Daarom pleit ik voor een milde straf, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Alleen op die manier kan mijn cliënt zijn leven weer op de rails krijgen.” Vonnis op 18 november.