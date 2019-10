Jonge bromfietser zwaargewond na botsing tegen auto aan Kortrijk Xpo VHS

24 oktober 2019

10u29 8 Kortrijk Op een boogscheut van de brandweerkazerne in Kortrijk is donderdagmorgen een jonge bromfietser zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde ter hoogte van het vroegere Radio 2-gebouw, aan de oprit naar de parking van Kortrijk Xpo.

Het ongeval gebeurde iets voor half negen langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk. Een Suzuki Swift sloeg er af naar de parking van Kortrijk Xpo. Op dat moment kwam uit de andere richting een kleine bromfiets gereden. De bestuurder, vermoedelijk een student, kon een ongeval niet vermijden. Hij botste tegen de rechterflank van de indraaiende wagen. De klap was zo hevig dat aan de rechterzijde de airbags in het voertuig uitfloepten.

Klap gehoord

Enkele brandweerlui die op dat moment buiten waren aan hun kazerne, nauwelijks 150 meter verderop, hoorden de klap. Ze legden de link met de bromfiets die ze net tevoren hadden zien passeren en liepen vlug naar de straatzijde. Toen ze zagen dat er inderdaad een ongeval gebeurd was, sprongen ze in hun interventievoertuigen. De zwaargewonde bromfietser kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Om de hulpverleners in alle rust hun werk te laten doen en het zicht van de interventie te onttrekken aan de vele andere weggebruikers, plaatste de brandweer een scherm. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval was er een tijdlang beperkte verkeershinder.