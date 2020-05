Jonge bromfietser (19) ontsnapt op weg naar school aan dodehoekongeval: “Sprong in een reflex weg” LSI

28 mei 2020

10u46

Bron: LSI 0 Kortrijk Aan de rotonde van de Burgemeester Vercruysselaan en de IJzerkaai in Kortrijk is vrijdagochtend een 19-jarige bromfietser op het nippertje aan een dodehoekongeval ontsnapt. De jongeman kon van zijn tweewieler springen toen een vrachtwagen van Post.nl rechtsaf sloeg.

Rond 10 uur was Marwan Anflous uit Heule (Kortrijk) met zijn Dax op weg naar het Guldensporencollege in Kortrijk. Net als een vrachtwagen van Post.nl stak hij de Groeningebrug over. Aan de rotonde van de IJzerkaai wilde vrachtwagenbestuurster Ann Sas (42) uit Turnhout rechtsaf slaan. “De bromfietser had ik niet opgemerkt”, geeft ze toe. “Ik ben nochtans altijd voorzichtig. Mijn vrachtwagen is uitgerust met een dodehoekspiegel én een camera, maar toch merkte ik hem niet op. Gelukkig toeterde een achteropkomende automobilist en kon de jongen van de bromfiets springen. Ik tril nog altijd op mijn benen.” De vrouw moest op de Kortrijkse Grote Markt een levering doen bij apotheek Crocodile. “In een reflex sprong ik van mijn bromfiets vooraleer mijn been misschien onder de vrachtwagen gekneld zou geraakt zijn”, aldus Marwan. “Ik besef dat ik veel geluk heb gehad. Jammer van mijn bromfiets. Ik zou hem binnenkort verkopen.”